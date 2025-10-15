WM-Quali: Curacao und Suriname stolpern

Die bisherigen Überraschungsteams Curacao und Suriname sind auf dem Weg zu ihrer ersten Teilnahme an einer Fußball-WM gestolpert. Während sich die Karibikinsel Curacao, die vom früheren niederländischen Bondscoach Dick Advocaat trainiert wird, in der Qualifikation Nord- und Mittelamerikas mit 1:1 (1:0) von Triniad und Tobago trennte, kam Suriname in Panama ebenfalls nur zu einem 1:1 (1:0).

In der Quali-Gruppe B überholte Jamaika den bisherigen Spitzenreiter Curacao dank eines 4:0 (3:0)-Sieges gegen Bermuda - und liegt nun mit einem Punkt Vorsprung in Führung. In der Gruppe A steht Suriname zwar auf Platz eins, ist jedoch punktgleich mit Panama. Nur die Tabellenersten qualifizieren sich direkt für die WM 2026, die beiden besten Zweiten der drei Gruppen müssen in die Play-offs. Die finalen beiden Spiele stehen im November an.