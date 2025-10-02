WM-Quali: Luxemburg mit fünf "deutschen" Profis gegen DFB

Mit fünf "deutschen" Profis stellt sich die Fußball-Nationalmannschaft von Luxemburg in der WM-Qualifikation der DFB-Auswahl entgegen. Nationaltrainer Jeff Strasser berief am Donnerstag den Gladbacher Torhüter Tiago Pereira, Magdeburgs Eldin Dzogovic, Mathias Olesen aus Fürth, Aiman Dardari vom FC Augsburg und Danel Sinani (FC St. Pauli) in seinen 24er-Kader für das Duell am 10. Oktober in Sinsheim.

Sinani steht wegen einer Gelbsperre jedoch erst für das zweite Spiel dieser Maßnahme drei Tage später in der Slowakei zur Verfügung. Außerdem ist Torwart Lucas Fox von Regionalligist 1. FC Bocholt dabei.

Angeführt wird das Aufgebot von Topspieler Leandro Barreiro, der bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Luxemburg, die Nummer 96 der Weltrangliste, ist mit zwei Heimniederlagen in die Qualigruppe A gestartet: Gegen Nordirland verlor Strassers Elf 1:3, gegen die Slowakei sehr unglücklich 0:1. Damit ist Luxemburg in der Viererstaffel Letzter hinter der drittplatzierten DFB-Auswahl.

"Deutschland ist der schwerste Gegner in der Gruppe", sagte der frühere Bundesliga-Profi Strasser (1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach) bei der Kaderbekanntgabe. "Wir werden uns gut vorbereiten und haben Deutschland bereits genau analysiert. Wir kennen ihre Stärken - und sie haben sicher einige. Die Defensivarbeit und das Umschalten werden ein Schlüssel. Ihre Konter sind brandgefährlich."

Die deutsche Elf sei allerdings auch selbst anfällig bei Gegenstößen, "das hat die Slowakei ausgenutzt", sagte Strasser (50) mit Blick auf den Fehlstart der DFB-Elf in Bratislava (0:2). Deshalb habe Nagelsmann gegen Nordirland (3:1) umgestellt. "Wie sie gegen uns spielen werden, kann ich heute noch nicht sagen."