WM-Quali: Österreich verliert in Rumänien

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 1998 erstmals Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Ralf Rangnick unterlag in Bukarest Rumänien nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0). Der Vorsprung auf Platz zwei, der den Umweg über die Play-offs bedeuten würde, beträgt vor den letzten beiden Qualifikations-Spielen in der Gruppe H damit nur noch zwei Punkte.

Rangnick verzichtete von Beginn an auf Rekordtorschütze Marko Arnautovic, insgesamt standen sieben Bundesliga-Profis in der Startelf. Die deutlich besseren Chancen hatten die Gastgeber. Valentin Mihaila traf aus der Distanz den Pfosten (60.). Die Rumänen scheiterten zudem mehrmals am glänzend aufgelegten ÖFB-Keeper Alexander Schlager, ehe der Hannoveraner Virgil Ghita doch noch zum Sieg traf (90.+5).

Bosnien-Herzegowina und rein theoretisch auch die Rumänen können den Österreichern den Gruppensieg und damit das WM-Ticket in den verbleibenden beiden Spielen noch streitig machen. Zum Abschluss kommt es am 18. November für das Rangnick-Team in Wien zum direkten Duell mit Bosnien-Herzegowina, zuvor tritt Österreich noch in Zypern an.