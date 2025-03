WM-Qualifikation im Blick: Japans Endo mit "höheren Zielen"

Der japanischen Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg für die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - doch der ehemalige Stuttgarter Wataru Endo will sich nicht mit einer erfolgreichen Qualifikation zufrieden geben. "Jeder weiß, dass die dritte Runde der Asien-Qualifikation nicht einfach ist", sagte der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool vor dem Duell am Donnerstag (11.35 Uhr) mit Bahrain: "Aber wir haben uns höhere Ziele gesteckt."

Als erste Mannschaft neben den bereits qualifizierten Gastgebern USA, Kanada und Mexiko können sich die Japaner ihr Ticket für die Endrunde im nächsten Jahr sichern. "Ich freue mich darauf, zu Hause zu spielen", sagte Kapitän Endo: "Die Mannschaft ist sehr motiviert, und ich persönlich bin es auch. Wir hatten nicht viel Zeit, um uns vorzubereiten, aber wir sind in guter Form."

Bei einem eigenen Erfolg ist Japan, das bei der umstrittenen WM 2022 in Katar Deutschland in der Gruppe geschlagen hatte, sicher durch, selbst ein Unentschieden gegen Bahrain könnte den "Samurai Blue" reichen. Bei der WM wollen die Asiaten dann endlich den nächsten Schritt gehen - bislang war stets vor dem Viertelfinale Schluss. So auch vor drei Jahren, als Japan im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Kroatien verlor.

Nach Japan könnte auch Neuseeland schnell auf der Teilnehmerliste für das Turnier im kommenden Jahr erscheinen. Ab Freitag wird der Ozeanien-Teilnehmer ermittelt, Neuseeland trifft beim Finalturnier zunächst auf Fidschi. Bei einem Sieg würde im Endspiel am Montag in Auckland dann entweder Neukaledonien oder Tahiti warten.