WM-Tests: USA siegreich, Kanada und Mexiko nur mit Remis

Erfolgserlebnis für die USA, Dämpfer für Kanada und Mexiko: Die Gastgeber der Fußball-WM 2026 haben bei ihren Testspielen ganz unterschiedliche Abende erlebt. Gegen die seit sieben Spielen ungeschlagenen Australier gelang den USA ein 2:1 (1:1) in Denver. Mexiko trennte sich derweil mit 1:1 (1:1) von Ecuador, Kanada kam gegen Kolumbien und Bayern-Star Luis Diaz zu einem 0:0.

Jordan Bos (19.) hatte die Australier zunächst in Führung gebracht, ehe Haji Wright (33./51.) die Gastgeber per Doppelpack zum Sieg führte. Die US-Amerikaner sind in den vergangenen drei Testspielen ungeschlagen, Kanada steht nun bei zwei Partien nacheinander ohne Sieg und Mexiko wartet gar schon vier Spiele auf einen Triumph. Als Co-Hosts der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sind die drei Nationen automatisch qualifiziert.