Die WM-Qualifikation läuft auf Hochtouren. In Ozeanien könnte es zu der ersten dicken Überraschung kommen: Neukaledonien steht kurz vor der Teilnahme zum Turnier 2026 in Nordamerika.

In Neukaledonien bahnt sich ein Fußballwunder an. Der Inselstaat mit grade einmal 270.000 Einwohnern steht im Endspiel um die direkte Teilnahme an der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Das französische Überseegebiet konnte sich im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Ozeanien überzeugend durchsetzen. Die Elf von Trainer Dominique Wacalie bezwang Tahiti mit 3:0.