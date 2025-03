Leon Goretzka hat sich mit einem Ausrufezeichen in der Nationalmannschaft zurückgemeldet. Für Julian Nagelsmann ist das ein Glücksfall. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Als sich Leon Goretzka in der 76. Minute in den Mailänder Abendhimmel schraubte, schwebte er symbolträchtig für einen Moment über den Dingen. Schwerelos.

Und dann lenkte er den Ball in der Luft stehend fast zurückhaltend-zärtlich mit der Stirn in das italienische Tor.

Ein kunstvolles Gemälde aus einem Kopfball-Bilderbuch. Ob er sich den Siegtreffer genauso ausgemalt hat im Vorfeld, verriet er nach seinem Galaauftritt beim 2:1 des DFB-Teams im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien nicht.

Aber so ähnlich war es auf jeden Fall.

"Das ist eine sehr runde Geschichte. Man traut sich hin und wieder, sich vor einem Spiel so ein Szenario auszumalen. Das habe ich diesmal tatsächlich auch so gemacht", sagte er in der "ARD", als er seine Rückkehr nach 16 Monaten Pause in der Nationalmannschaft glücklich, aber vergleichsweise verhalten-nüchtern analysierte.

Aber auch mit Biss, als er eine kritisch-unterlegte Frage zur ersten Halbzeit mit einer Gegenfrage konterte. "Fanden Sie die erste so schlecht, oder was?", fragte Goretzka mit einem Augenzwinkern zurück, um dann zu betonen, dass er die erste Hälfte "gar nicht so schlecht" fand.