WM 2026: Patriots-Spielort Foxborough droht mit WM-Ausstieg - Finanzierungsprobleme?

In den US-Spielorten schrillen die Alarmglocken - rund 100 Tage vor dem Beginn der Fußball-WM werden die Fragezeichen hinter der Endrunde nicht kleiner.

Die Drohung ist unmissverständlich. Wenn bis zum 17. März die Finanzierung nicht steht, wird der Spielort Boston aussteigen.

Soweit wollen die anderen zehn US-Gastgeberstädte rund 100 Tage vor dem Beginn der Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) zwar (noch) nicht gehen, doch das bisher vergebliche Warten auf rund 900 Millionen Dollar an zugesagten Bundesmitteln lässt auch dort die Alarmglocken schrillen.

Grönland, ICE, Boykott, Mexiko und nun auch noch das Geld - der Countdown zur XXL-Endrunde steht unter keinem guten Stern.

Die neuesten negativen Schlagzeilen kommen aus dem 18.000 Einwohner zählenden Bostoner Vorort Foxborough, wo das zur WM-Arena umfunktionierte Stadion des Football-Giganten New England Patriots steht.

Ob dort tatsächlich die sieben geplanten WM-Partien ausgetragen werden, hängt offenbar am seidenen Faden. "Das Geld muss hier sein", sagte der zuständige Verwaltungsboss Bill Yukna, der auf keinen Fall die Steuerzahler für die Sicherheitskosten bezahlen lassen will: "Wir sind eine kleine Stadt. Wir wollen nur unsere Bürger schützen."