- Anzeige -
- Anzeige -
WM 2026

WM 2026: Curacao - Deutscher Gruppengegner macht Ex-Schalke-Coach zum Advocaat-Nachfolger

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 10:03 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/SID/IMAGO

Gut vier Monate vor dem Start der Fußball-WM vollzieht Deutschlands Gruppengegner Curacao einen Wechsel auf der Trainerbank. Dick Advocaat erklärte seinen Rücktritt.

Rund 100 Tage vor Beginn der Fußball-WM ist Dick Advocaat als Nationaltrainer des deutschen Auftaktgegners Curacao zurückgetreten.

"Ich habe immer gesagt, dass Familie wichtiger ist als Fußball. Das ist daher eine naheliegende Entscheidung", wird der 78 Jahre alte Niederländer in einer Verbandsmitteilung zitiert. Darin werden gesundheitliche Probleme seiner Tochter als Grund für seinen Rücktritt nach zwei Jahren im Amt genannt.

- Anzeige -
- Anzeige -

100 Tage vor WM: Mexiko im Kriegszustand

- Anzeige -

"Aber das ändert nichts daran, dass ich Curacao, die Menschen dort und meine Kollegen sehr vermissen werde. Die Qualifikation des kleinsten Landes der Welt für die WM ist einer der Höhepunkte meiner Karriere. Ich bin stolz auf meine Spieler, meine Mitarbeiter und die Vorstandsmitglieder, die an uns geglaubt haben", so die Trainer-Legende weiter.

- Anzeige -

WM 2026: Curacao ernennt Fred Rutten zum Advocaat-Nachfolger

Der Nachfolger von Advocaat, der Curacao als kleinstes Land in der Geschichte zur WM führte, steht mit dem ehemaligen Schalke-Trainer Fred Rutten bereits fest.

Rutten würdigte die Arbeit seines Landsmanns Advocaat. "Dick ist eine Ikone im Weltfußball. Es ist eine Ehre, seine Arbeit fortzusetzen", sagte der 63-Jährige.

Curacao ist bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni in Houston der erste Kontrahent der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Gruppengegner sind die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador.

Mehr News und Videos
Foto : skeptische Miene bei ... Trainer Marcel RAPP (Kiel) Fussball 2. Bundesliga , 23. Spieltag am Sa. 11.02.2026 Karlsruher SC - Holstein Kiel
News

Fünf Niederlagen in Serie: Zweitligist feuert Trainer

  • 24.02.2026
  • 10:55 Uhr
Atletico de Madrid s Antoine Griezmann during La Liga match. February 21, 2026. (2026022137)
News

Zieht es den nächsten Top-Star in die MLS?

  • 24.02.2026
  • 10:55 Uhr
Fehlt wohl bis April: Marc-André ter Stegen
News

"Grausame Geschichte": Khedira hat Mitgefühl mit ter Stegen

  • 24.02.2026
  • 10:52 Uhr
Gewalt in Mexiko: FIFA baut auf Regierung
News

Gewalt in Mexiko: FIFA "beobachtet die Lage"

  • 24.02.2026
  • 10:48 Uhr
imago images 1071245551
News

Kommentar: Kwasniok verfehlt seine Vorbild-Rolle kläglich

  • 24.02.2026
  • 10:42 Uhr
06.12.25 VfB Stuttgart - FC Bayern München Deutschland, Stuttgart, 06.12.2025, Fussball, Bundesliga, Saison 2025 2026, VfB Stuttgart - FC Bayern München: v.l. Ramon Hendriks (VfB Stuttgart), Harry ...
News

Wegen Stuttgart und FC Bayern: DFB steckt in der Zwickmühle

  • 24.02.2026
  • 10:32 Uhr
Leny Yoro
News

An Schule vorbeigerast: United-Star verliert Führerschein

  • 24.02.2026
  • 10:26 Uhr
imago images 1072913243
News

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel morgen live im TV und Stream?

  • 24.02.2026
  • 10:24 Uhr
imago images 1068003640
News

Borussia Dortmund vs. Bayern München: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • 24.02.2026
  • 10:23 Uhr
In Mexiko kam es zu massiven Unruhen
News

Mexiko: Tourismuskoordinator nimmt FIFA in die Pflicht

  • 24.02.2026
  • 10:10 Uhr