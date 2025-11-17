- Anzeige -
Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Wann wird die Gruppenphase ausgelost und wie funktioniert der Modus?

  • Aktualisiert: 24.11.2025
  • 16:04 Uhr
  • ran.de

Die WM 2026 rückt immer näher. Doch wann werden die Gruppen ausgelost? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Am 19. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt!

Rund ein halbes Jahr zuvor, am 5. Dezember 2025, findet in Washington D.C. die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch den 6:0-Sieg im abschließenden Qualifikationsspiel gegen die Slowakei die direkte Teilnahme perfekt gemacht.

Wie läuft die Auslosung? Kann ich das Spektakel im Free-TV verfolgen? Und welche Teams sind bereits sicher dabei? ran hat alle Informationen zur Auslosung der WM 2026 zusammengefasst.

WM 2026 Auslosung: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Auslosung zur Gruppenphase der WM 2026 findet am 5. Dezember 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in Washington D.C. statt. Austragungsort ist das "John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

WM 2026: Wird die Auslosung im Free-TV oder Livestream übertragen?

Die Auslosung zur Weltmeisterschaft 2026 wird am 5. Dezember ab 17:55 Uhr im Free-TV im ZDF übertragen.

Im Livestream wird die Auslosung daher in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Zudem dürfte die FIFA selbst für einen Livestream sorgen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

WM 2026: Wie funktioniert die Auslosung?

Bei der Auslosung zur WM-Gruppenphase wird es vier Lostöpfe geben. Sicher in Lostopf 1 werden die Gastgeberländer (USA, Kanada und Mexiko) vertreten sein.

Die weiteren 45 Teilnehmer werden auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfe mit je 12 Mannschaften aufgeteilt.

Weil zum Zeitpunkt der Auslosung nur 42 der 48 Teilnehmer - die letzten Tickets für die WM werden im März 2026 in den Playoffs vergeben - feststehen werden, werden sich in Lostopf 4 am 5. Dezember sechs "Platzhalter-Kugeln" befinden.

Welche Teilnehmer stehen für die WM 2026 bereits fest?

Insgesamt stehen bereits 42 der 48 Teilnehmer für das Turnier im kommenden Sommer fest:

  • Europa (UEFA): England, Frankreich, Kroatien, Norwegen, Portugal, Deutschland, Niederlande, Österreich, Spanien, Schottland, Belgien, Schweiz
  • Nord-, Mittelamerika und Karibik (CONCACAF): USA, Kanada, Mexiko, Panama, Curacao, Haiti
  • Asien (AFC): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan
  • Afrika (CAF): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien
  • Südamerika (CONMEBOL): Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay
  • Ozeanien (OFC): Neuseeland
