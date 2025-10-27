WM 2026: Zweite Vorverkaufsphase für Tickets gestartet

Der Kartenvorverkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht in die nächste Runde. Am Montag begann die zweite Phase, in der sich Fans bis zum 31. Oktober um 16 Uhr MEZ für die sogenannte Frühticketziehung anmelden können. In dieser stehen dann eine Million Karten zur Verfügung.

Die Frühticketziehung beginnt am 12. November mit einer "nationalen Exklusivitätsperiode", in der die per Losverfahren ausgewählten Einwohner aus den USA, Kanada und Mexiko Karten für Begegnungen in ihrem jeweiligen Land erwerben können. Ab dem 17. November sind dann auch internationale Fans an der Reihe.

In der ersten Vorverkaufsphase, in der eine Anmeldung nur mit einer Visa-Karte möglich gewesen war, hatten sich laut Weltverband FIFA mehr als viereinhalb Millionen Fans aus 216 Ländern auf Tickets beworben. Insgesamt wurden mehr als eine Million Karten verkauft. Die meisten erwarben dabei Einwohner aus den USA, gefolgt von Kanada und Mexiko. Deutschland belegte hinter England Platz fünf, Brasilien, Spanien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich komplettierten die Top 10.

Im Anschluss an die WM-Auslosung am 5. Dezember soll die Zufallsziehung beginnen, in der Fans sich für Karten von bestimmten Spielen bewerben können. Unmittelbar vor Start der Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) soll es dann nochmal Restkarten geben.