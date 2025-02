Berlins Champions-League-Siegesserie gerissen

Der deutsche Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League einen Rückschlag für seine Hoffnungen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale erlitten. Am drittletzten Vorrundenspieltag kassierte das Team von Trainer Jaron Siewert beim polnischen Spitzenteam Wisla Plock mit 27:32 (11:19) nach vier Königsklassen-Siegen in Serie wieder eine Niederlage.

Vor seinen letzten beiden Spielen in der Gruppe A gegen Pelister Bitola (27. Februar/20.45 Uhr) sowie in Ungarn bei Spitzenreiter MKB Veszprem (6. März/18.45 Uhr) rangiert Berlin im Rennen um die beiden Direkttickets ins Viertelfinale auf Platz vier. Der Rückstand der Füchse auf den neuen Tabellenzweiten Paris Saint-Germain beträgt zwei Punkte.

Berlin geriet in Plock nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Niederlage bereits in der Anfangsphase unter Druck und konnte zu keinem Zeitpunkt in Führung gehen. Zwischenzeitlich lagen die Füchse, die das Hinspiel vor rund vier Monaten mit 25:24 gewonnen hatten, vor der Pause schon mit neun Toren zurück.

Der dänische Welthandballer Mathias Gidsel verbuchte im Gäste-Team mit lediglich einem Treffer eine unterdurchschnittliche Ausbeute. Erfolgreichster Werfer in Siewerts Mannschaft war der Serbe Mijajlo Marsenic mit fünf Toren.