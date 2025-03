Champions League: Magdeburg auf Rang vier in die Play-offs

Der SC Magdeburg hat seine Ausgangsposition für die Play-offs in der Handball-Champions-League am letzten Spieltag der Gruppenphase verbessert. Durch einen 31:24 (13:13)-Erfolg gegen Pick Szeged verdrängte der deutsche Meister den ungarischen Vertreter noch vom vierten Platz der Gruppe A.

Somit trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert in den Play-offs, in denen es in Hin- und Rückspiel (26./27. März und 2./3. April) um den Einzug ins Viertelfinale geht, auf den Fünften der Gruppe A, die am Donnerstag den letzten Spieltag absolviert.

Ein deutsches Play-off-Duell mit den Füchsen Berlin, die durch einen Sieg bei KC Veszprem (18.45 Uhr/Dyn und DAZN) noch direkt in die Runde der besten acht Teams einziehen können, ist nicht mehr möglich.

Nach der 29:31-Pleite im Hinspiel gegen die Ungarn benötigte Magdeburg für Rang vier einen Erfolg mit mindestens drei Toren Vorsprung. Nach einer frühen Führung entwickelte sich eine enge Partie, in der der SCM nicht den Top-Torschützen des Wettbewerbs, Mario Sostaric, kaum in den Griff bekam: Er erzielte elf Tore. Doch dank einer Leistungssteigerung in der Defensive gelang dem SCM, der von Matthias Musche (9 Tore) angeführt wurde, ein erfolgreicher Schlussspurt.