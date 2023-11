Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 16. November

Anzeige

Der THW Kiel und SC Magdeburg sind am siebten Spieltag der Champions League gegen die beiden dänischen Teams Aalborg und GOG Handbold gefordert. Der THW strebt um 18.45 Uhr den sechsten Sieg im siebten Spiel an, Gegner Aalborg liegt drei Punkte hinter den Norddeutschen. Magdeburg und GOG stehen in Gruppe B beide bei acht Punkten und könnten ab 20.45 Uhr mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Die Eisbären Berlin müssen als Spitzenreiter der DEL ab 19.30 Uhr bei den Augsburg Panthers ran. Mit einem Sieg könnten die Berliner die Verfolger vorerst distanzieren und ihr Punktekonto auf 42 Zähler erhöhen. Augsburg kämpft mit 21 Punkten um den Anschluss ans DEL-Mittelfeld. Zuvor empfangen die Grizzlys Wolfsburg um 18.00 Uhr die Schwenninger Wild Wings.

Topfavorit Novak Djokovic steht bei den ATP-Finals in seinem letzten Gruppenspiel gegen Nachrücker Hubert Hurkacz ab 14.30 Uhr unter Druck. Nach seiner Niederlage gegen Jannik Sinner bangt Djokovic um den zwölften Einzug ins Halbfinale beim Saisonabschluss der acht Besten. Hurkacz rückte für Stefanos Tsitsipas nach, kann aber nicht mehr ins Halbfinale einziehen. Ab 21.00 Uhr stehen sich Sinner und Boris Beckers Schützling Holger Rune gegenüber.