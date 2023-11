European League: Flensburg und Hannover patzen

Anzeige

Das Bundesliga-Quartett in der Handball-European-League der Männer hat nach seinem vorzeitigen Hauptrundeneinzug den Nimbus der Seriensieger verloren. Die SG Flensburg-Handewitt musste am vorletzten Spieltag der Gruppenphase als erste deutsche Mannschaft eine Niederlage quittieren, und die TSV Hannover-Burgdorf verlor durch ein Remis ebenfalls ihre weiße Weste. Dagegen feierten Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen sowie die Füchse Berlin in der fünften Runde auch ihre fünften Siege.

Flensburg unterlag in der Schweiz den Kadetten Schaffhausen 24:25 (16:15), und Hannover musste sich nach vier Erfolgen im zweiten deutsch-schweizerischen Duell des Tages gegen den HC Kriens-Luzern mit einem 30:30 (14:14) begnügen. Hingegen siegten die Löwen gegen die schwedischen Gäste von IFK Kristianstad 36:28 (17:14), und Berlin setzte sich in Frankreich bei Chambery Savoie MBH mit 36:31 (17:14) durch.

Flensburg könnte in der Gruppe E den Gruppensieg noch aus der Hand geben. Fünf Tore von Johannes Golla und Johan Hansen reichten den Norddeutschen in der Schweiz nicht zur endgültigen Sicherung des ersten Platzes.

Hannover hatte gegen Luzern unerwartet mehr Mühe als beim 31:23-Hinspielerfolg und verpasste ebenfalls den vorzeitigen Gruppensieg. Mit jeweils fünf Treffern waren Maximilian Gerbl und Vincent Büchner die erfolgreichsten Werfer der Hausherren, die am 5. Dezember als Tabellenführer bei Gornik Zabrze ins "Endspiel" um den Sieg in der Gruppe B gehen.

Aus der Pole Position gehen in der Gruppe A auch die Löwen in der kommenden Woche beim französischen Rivalen HBC Nantes ins entscheidende Duell um Platz eins. Herausragender Werfer gegen Kristianstad war der Däne Jon Lindenchrone Andersen mit sieben Treffern.

Nicht mehr von der Spitze der Gruppe G zu verdrängen ist Berlin. Erfolgreichster Spieler des Hauptstadt-Vereins war der achtfache Torschütze Moritz Sauer.