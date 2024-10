Füchse feiern dritten CL-Sieg in Serie

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League den dritten Sieg in Serie eingefahren und damit Kurs auf das Achtelfinale genommen. Gegen das polnische Spitzenteam Wisla Plock gewann das Team von Trainer Jaron Siewert in der heimischen Max-Schmeling-Halle nach einer spannenden Schlussphase mit 25:24 (12:12) und hält mit sechs Punkten auf Rang drei Anschluss an Tabellenführer Sporting Lissabon. Die noch ungeschlagenen Portugiesen sind in einer Woche nächster Gegner der Berliner.

Der Schwede Jerry Tollbring erzielte sechs Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer, der dänische Olympiasieger Mathias Gidsel und der Serbe Mijajlo Marsenic waren mit jeweils sechs Toren beste Werfer der Hauptstädter. Die Gäste aus Plock verzweifelten zudem immer wieder am glänzend aufgelegten Füchse-Keeper Dejan Milosavljev (zwölf Paraden).

Vor dem schwierigen Champions-League-Auswärtsspiel in Lissabon am nächsten Donnerstag steht für den Tabellenzweiten der HBL am Sonntag (15.00 Uhr/DYN) noch das Liga-Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm.