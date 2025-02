Handball: Berlin mit Pflichtsieg in der Champions League

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat im Kampf um die direkte Qualifikation für das Champions-League-Viertelfinale einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten Fredericia HK aus Dänemark gewann die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am Donnerstag mit 36:29 (18:14). Lasse Andersson war mit zwölf Toren bester Werfer der Füchse, Welthandballer Mathias Gidsel kam auf acht Treffer.

In der Gruppe A hielten die Berliner mit dem vierten Sieg in Serie Anschluss an die ersten beiden Plätze. Drei Spieltage vor Ende der Vorrunde kommt Berlin auf 14 Punkte.

In der Champions League erreichen nur die jeweils ersten zwei Mannschaften der beiden Achtergruppen direkt die Runde der letzten acht. Die Mannschaften auf den Positionen drei bis sechs spielen in einer Play-off-Runde die vier weiteren Viertelfinal-Teilnehmer aus.