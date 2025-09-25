Handball: Füchse gewinnen auch drittes Champions-League-Spiel

Die Füchse Berlin haben in der Champions League den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der deutsche Handball-Meister gewann beim polnischen Vizechampion KS Kielce klar mit 37:32 (22:15) - und verpasste sogar einen noch höheren Erfolg. In der Gruppe A liegen die Hauptstädter als einziges noch makelloses Team an der Spitze.

Welthandballer Mathias Gidsel war mit 13 Treffern der überragende Akteur der Partie. In der ersten Halbzeit lagen die Berliner, die das Führungsbeben mit dem Doppel-Rauswurf von Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar endgültig hinter sich gelassen haben, zwischenzeitlich mit zehn Toren vorn.

Angeführt von Gidsel spielte sich Berlin im ersten Durchgang in einen Rausch, Torhüter Dejan Milosavljev ließ die Polen mit zahlreichen Paraden (insgesamt 17) verzweifeln. Nach der Pause drohte den Füchsen das Spiel aber doch noch zu entgleiten, der Vorsprung schrumpfte auf drei Treffer. Letztlich brachten die Füchse den Sieg aber souverän nach Hause.

Die vierte Partie in der Königsklasse findet am 9. Oktober (20.45 Uhr/DAZN) in eigener Halle gegen Dinamo Bukarest statt. Zuvor sind die Füchse noch in der Bundesliga gegen den ThSV Eisenach und beim HC Erlangen gefordert, dazwischen steht das DHB-Pokalspiel gegen die HSG Wetzlar an.