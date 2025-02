Magdeburg kämpft Spitzenteam Aalborg nieder

Der SC Magdeburg hält in der Champions League Kurs auf die Play-offs. Das Team von Trainer Bennet Wiegert besiegte am Mittwoch das dänische Spitzenteam Aalborg Handbold 32:31 (17:17). Bei noch zwei ausstehenden Partien in der Gruppenphase ist der deutsche Meister Fünfter, die besten sechs Teams jeder Staffel bleiben im Wettbewerb.