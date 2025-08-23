Sport Allgemein Handball
Handball: Löwen gegen Flensburg in zweiter Pokalrunde
Das Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt ist die spektakulärste Begegnung in der zweiten Runde des DHB-Pokals - der neue Mannheimer Trainer Maik Machulla bekommt es dabei mit seinem Ex-Klub zu tun. Der frühere Nationalspieler Steffen Weinhold (39) als Losfee bescherte bei der Ziehung der 13 Partien beim Supercup in München zudem Sachsen-Anhalt ein Lokalderby zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem SC Magdeburg.
Drei Mannschaften steigen erst mit dem Achtelfinale (5./6. November) in den Wettbewerb ein: Titelverteidiger THW Kiel, Pokalfinalist MT Melsungen und die drittplatzierte HBW Balingen-Weilstetten. - Die Begegnungen der 2. Runde im Überblick (die Spiele werden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober ausgetragen):
Dessau-Roßlauer HV - SC Magdeburg
TSV Bayer Dormagen - TSV Hannover-Burgdorf
TV Emsdetten - TVB Stuttgart
TBV Lemgo Lippe - VfL Eintracht Hagen
HSG Nordhorn-Lingen - HC Erlangen
HC Elbflorenz Dresden - HSV Hamburg
TV 05/07 Hüttenberg - VfL Gummersbach
Füchse Berlin - HSG Wetzlar
TSV GWD Minden - ThSV Eisenach
Frisch Auf Göppingen - SC DHfK Leipzig
TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim
Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt
HSC 2000 Coburg - Bergischer HC