Handball: Löwen gegen Flensburg in zweiter Pokalrunde

Das Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt ist die spektakulärste Begegnung in der zweiten Runde des DHB-Pokals - der neue Mannheimer Trainer Maik Machulla bekommt es dabei mit seinem Ex-Klub zu tun. Der frühere Nationalspieler Steffen Weinhold (39) als Losfee bescherte bei der Ziehung der 13 Partien beim Supercup in München zudem Sachsen-Anhalt ein Lokalderby zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem SC Magdeburg.

Drei Mannschaften steigen erst mit dem Achtelfinale (5./6. November) in den Wettbewerb ein: Titelverteidiger THW Kiel, Pokalfinalist MT Melsungen und die drittplatzierte HBW Balingen-Weilstetten. - Die Begegnungen der 2. Runde im Überblick (die Spiele werden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober ausgetragen):

Dessau-Roßlauer HV - SC Magdeburg

TSV Bayer Dormagen - TSV Hannover-Burgdorf

TV Emsdetten - TVB Stuttgart

TBV Lemgo Lippe - VfL Eintracht Hagen

HSG Nordhorn-Lingen - HC Erlangen

HC Elbflorenz Dresden - HSV Hamburg

TV 05/07 Hüttenberg - VfL Gummersbach

Füchse Berlin - HSG Wetzlar

TSV GWD Minden - ThSV Eisenach

Frisch Auf Göppingen - SC DHfK Leipzig

TV Großwallstadt - SG BBM Bietigheim

Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

HSC 2000 Coburg - Bergischer HC