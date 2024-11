Handball-EM: Bleckmann verstärkt DHB-Frauen

Vor dem zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande hat Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch Dana Bleckmann von Borussia Dortmund nachnominiert. Die Rückraumspielerin (23) soll am Nachmittag zur DHB-Auswahl in Innsbruck stoßen und könnte am Sonntag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) ihr Debüt im Nationalteam feiern.

In Gaugischs Aufgebot hatte Rückraumspielerin Viola Leuchter den Auftakterfolg gegen die Ukraine (30:17) am Freitagabend aufgrund einer Erkältung verpasst. Am Spieltag muss der Trainerstab den nun 17 Spielerinnen umfassenden Kader noch auf 16 reduzieren. Mit einem Sieg gegen den Ex-Weltmeister könnte Deutschland das Ticket für die Hauptrunde bereits sicher sein.