Handball-EM: Leuchter fällt auch gegen Niederlande aus

Rückraumspielerin Viola Leuchter fehlt den deutschen Handballerinnen auch im zweiten EM-Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen die Niederlande. Das gab Bundestrainer Markus Gaugisch bekannt. Die 20-Jährige war wegen eines Infekts bereits für die Auftaktpartie gegen die Ukraine (30:17) ausgefallen, soll aber im Turnierverlauf noch eine Rolle spielen.

Für Leuchter berief Gaugisch Dana Bleckmann von Borussia Dortmund in den Kader. Die Rückraumspielerin (23) sollte am Samstagnachmittag zur DHB-Auswahl in Innsbruck stoßen und könnte gegen die Niederlande ihr Debüt im Nationalteam feiern. Mit einem Sieg gegen den Ex-Weltmeister könnte Deutschland das Ticket für die Hauptrunde bereits sicher sein.