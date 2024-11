Handball-EM: Österreich chancenlos gegen Norwegen

Nach dem klaren Auftaktsieg bei der Handball-EM der Frauen ist Österreich zurück auf dem Boden der Tatsachen. Im zweiten Vorrundenspiel unterlag der Co-Gastgeber dem Titelverteidiger aus Norwegen in Innsbruck nach ausgeglichener erster Hälfte mit 24:38 (11:10).

Norwegen steht durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits in der Hauptrunde. Auch Ungarn (32:25 gegen Schweden) und Weltmeister Frankreich (24:22 gegen Spanien) sind weiter. Außenseiter Österreich war mit einem Kantersieg gegen die Slowakei (37:24) ins Turnier gestartet.

Die ersten zwei Teams jeder Staffel erreichen die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen (Gruppe 1 in Debrecen, Gruppe 2 in Wien) mit jeweils sechs Mannschaften die vier Halbfinalisten ermittelt werden.