Handball: Fünf Länder richten Frauen-EM 2026 aus

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen wird 2026 gemeinsam von Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgerichtet. Das teilte der Kontinentalverband EHF am Freitag mit. Das Exekutivkomitee des Verbandes habe sich für gleich fünf Ausrichter-Länder entschieden, "um den Spitzen-Frauenhandball in so viele europäische Märkte wie möglich zu bringen", hieß es in einem Statement.

Das Turnier mit 24 Mannschaften wird vom 3. bis 20. Dezember 2026 gespielt. Die Finalrunde wird im polnischen Kattowitz ausgetragen, wo bereits die deutschen Männer während der WM 2023 zu Gast waren. Dem ursprünglichen Ausrichter Russland war die EM wegen des Angriffskrieges in der Ukraine entzogen worden.

Das beste Ergebnis der DHB-Frauen bei einer EM ist die Vize-Europameisterschaft 1994 im eigenen Land.