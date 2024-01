bwin: Handballer klarer Außenseiter im EM-Halbfinale

Anzeige

Die deutschen Handballer gehen als klarer Außenseiter in das EM-Halbfinale gegen Dänemark. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) den Weltmeister in Köln überraschend bezwingen, bietet der Sportwettenanbieter bwin eine Quote von 5,25. Beim Finaleinzug der Dänen gibt es das 1,27-fache des Einsatzes zurück. Gelingt Deutschland gar der Gewinn des dritten EM-Titels liegt die Quote bei 11,00.