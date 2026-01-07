- Anzeige -
- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Deutschland vs. Österreich live: Die Handball-EM 2026 im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 16:08 Uhr
  • ran.de
Nationalspieler Renars Uscins
Nationalspieler Renars Uscins© AFP/SID/SAMEER AL-DOUMY

Deutschland trifft am ersten Tag der Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Österreich. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die Handball-EM 2026 (vom 15. Januar bis 1. Februar) beginnt und das deutsche Team ist direkt an Tag eins gefordert. Am Donnerstagabend (ab 20:30 Uhr auf Joyn und im Liveticker auf ran.de) steht das erste Vorrundenspiel gegen Österreich an.

Für die Männer von Alfred Gislason geht es darum, gut ins Turnier zu starten und wichtige Punkte mitzunehmen. Das DHB-Team ist gegen den kleinen Nachbar aus dem Süden noch ungeschlagen und blickt auf eine Bilanz von acht Siegen und zwei Remis.

- Anzeige -
- Anzeige -
Deutschland - Österreich, Handball Olympia-Qualifikationsturnier Julian Köster (Deutschland, 18) jubelt. Handball Olympia-Qualifikation, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 17. März ...

Deutschlands Auftaktspiel gegen Österreich live auf Joyn

Donnerstag, 15. Januar 2026 um 20:30 Uhr.

- Anzeige -

Die beiden Unentschieden stammen allerdings aus den Jahren 2024 und 2025. Ohnehin ging es in den letzten Jahren zwischen Deutschland und Österreich oft eng zu. Beim EM-Aufeinandertreffen 2024 gab es ein 22:22-Remis. Das letzte direkte Duell im März 2025 konnte Deutschland mit 31:26 für sich entscheiden.

Deutschland trifft im weiteren Verlauf der Vorrunde auf Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar). Keine angenehmen Gegner, was einen Sieg gegen Österreich umso wichtiger macht. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Hauptrunde.

- Anzeige -

Deutschland vs. Österreich live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Österreich
  • Wettbewerb: Europameisterschaft; Vorrunde
  • Datum: 15. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Österreich im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Österreich läuft live und in voller Länge auf der ARD.

Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Österreich im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Österreich gibt es unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Deutschland gegen Österreich bei der Handball-EM: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Live-Ticker zu Deutschland vs. Österreich gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Österreich im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

- Anzeige -
EM
15.01.2026
18:00
Spanien
Spanien
Spanien
-:-
Serbien
Serbien
Serbien
15.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
Österreich
Österreich
Österreich
17.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
-:-
Spanien
Spanien
Spanien
17.01.2026
20:30
Serbien
Serbien
Serbien
-:-
Deutschland
Deutschland
Deutschland
19.01.2026
18:00
Österreich
Österreich
Österreich
-:-
Serbien
Serbien
Serbien
19.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
Spanien
Spanien
Spanien
Mehr News und Videos zum Handball
KOESTER Julian Team Deutschland DHB Handball Laenderspiel Deutschland - Kroatien am 11.01.2026 in Hanover in der ZAG Arena *** KOESTER Julian Team Germany DHB Handball Laenderspiel Germany Croatia ...
News

"Müssen keine Baustellen suchen – wir haben keine"

  • 14.01.2026
  • 16:57 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026: Spielplan, TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker - alle Infos auf einen Blick

  • 14.01.2026
  • 16:09 Uhr
Constantin Möstl vom TBV Lemgo
News

Österreicher Möstl über Wolff: "Wortwahl nicht die richtige"

  • 14.01.2026
  • 15:13 Uhr
Jannik Kohlbacher (l.) und Juri Knorr
News

"Anti-Handball": Teamkollegen uneinig über Wolff-Spitze

  • 14.01.2026
  • 14:29 Uhr
Muss vorerst pausieren: Nils Lichtlein
News

DHB-Team: Lichtlein fällt aus, Uscins rechtzeitig fit

  • 14.01.2026
  • 11:31 Uhr
Verlässt Magdeburg: Nikola Portner
News

"Auf eigenen Wunsch": Torwart Portner verlässt Magdeburg

  • 14.01.2026
  • 10:59 Uhr
Vor seinem ersten Turnier als Nationaltrainer: Hanning
News

"Zerrung" bei der Hymne? Hannings Italiener heiß auf EM-Start

  • 14.01.2026
  • 05:42 Uhr
Handelte die Prämie mit aus: Kapitän Johannes Golla
News

DHB legt Prämien fest: Bis zu 600.000 Euro für EM-Titel

  • 13.01.2026
  • 16:34 Uhr
Verletzung am linken Vorfuß: Nils Lichtlein
News

Vor EM-Start: Handballer bangen um Lichtlein

  • 13.01.2026
  • 16:22 Uhr
Muss bei der EM zusehen: Nedim Remili (M.)
News

Handball-EM 2026: Frankreich-Star Remili fällt aus

  • 13.01.2026
  • 15:00 Uhr