Frankreich im EM-Halbfinale gegen Schweden

Frankreichs Handballer treffen im EM-Halbfinale in Köln am kommenden Freitag auf den Titelverteidiger Schweden. Durch den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (35:28) steht der Olympiasieger vor dem abschließenden Hauptrundenspieltag als Sieger der Gruppe I fest.

Europameister Schweden hat in der Parallelgruppe in Hamburg keine Chance mehr, an Spitzenreiter und Weltmeister Dänemark vorbeizuziehen. Löst die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem weiteren Sieg gegen Kroatien am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) das letzte Halbfinal-Ticket, ginge es ebenfalls in Köln folglich gegen die Dänen um die Teilnahme am Endspiel.