Gislason über Portugal: "Sehr, sehr gute Mannschaft"

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason geht die "Todesgruppe" der EM-Hauptrunde voller positiver Energie an. Die Zuversicht vor der ersten Aufgabe am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD und Dyn) gegen WM-Schreck Portugal ist groß. "Wir freuen uns auf die Portugiesen", sagte Gislason auf der Pressekonferenz am Mittwoch im deutschen Teamquartier im dänischen Silkeborg.

Portugal verfüge über eine "sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben verdient gegen Dänemark gewonnen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel für uns", so der 66-Jährige. Personell kann Gislason aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit. Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton meinte: "Wir freuen uns auf einen heißen Tanz zu ungewohnter Uhrzeit."

Portugal, das gegen Deutschland im vergangenen Jahr im WM-Viertelfinale nach Verlängerung (31:30) gewonnen hatte, landete am späten Dienstagabend einen wahren EM-Coup und fügte Dänemark die erste Heimpleite im Handball-Tempel in Herning seit zwölf Jahren zu. "Wir haben alle damit gerechnet, dass Dänemark der Gegner sein würde", sagte Gislason: "Es hat mich einige Stunden Arbeit gekostet, das umzustellen."

Dem Duell mit Portugal folgen für die DHB-Auswahl die Kracherpartien gegen Norwegen am Samstag (20.30 Uhr/ZDF), Dänemark am Montag (20.30 Uhr/ARD) und Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF). Nur die besten zwei Teams ziehen ins Halbfinale ein. Deutschland startet wie Portugal und Frankreich mit 2:0 Punkten. Norwegen, Dänemark und Spanien nehmen keine Zähler aus der Vorrunde mit.