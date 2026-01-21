Handball-EM 2026: Deutschland vs. Portugal - Übertragung im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Innerhalb von sieben Tagen trifft das DHB-Team auf Portugal, Norwegen, Dänemark und Frankreich.

Deutschland hat sich bei der Handball-EM 2026 in die Hauptrunde gekämpft. Der 34:32-Erfolg gegen Spanien sicherte dabei wohl nicht nur den Job von Bundestrainer Alfred Gislason, sondern sorgt nun für vier weitere Top-Duelle.

Deutschland trifft im ersten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden auf Portugal. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

DHB-Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton ist sich sicher: "Das macht unsere Hauptrundengruppe nicht nur zur wahrscheinlich schwersten seit vielen Jahren, sondern auch zur absoluten 'Todesgruppe'. Das verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus".

Deutschland nimmt aufgrund des Sieges gegen Spanien zwei Punkte mit in die Hauptrunde - genau wie Frankreich und Portugal.

Mit einem Sieg im ersten Spiel gegen die Portugiesen, die zuletzt Top-Favorit Dänemark schlagen konnten, könnte Deutschland die Weichen für einen Einzug ins Halbfinale stellen. Für dieses qualifizieren sich die jeweils beiden Bestplatzierten der beiden Hauptrundengruppen.

Zudem könnte sich Deutschland für das letzte Aufeinandertreffen bei einem großen Turnier revanchieren. Bei der WM 2025 verlor man das Viertelfinale denkbar knapp mit 30:31 gegen Portugal.

So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Portugal im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.