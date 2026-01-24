- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM: Deutschland vs. Dänemark live im TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 23:06 Uhr

Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Die Europameisterschaft

Deutschland - Österreich, EHF EM 2026 Juri Knorr (Deutschland, 15). Handball EHF Europameisterschaft, Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich am 15. Januar 2026 in Herning (Dänemark)., Hern...

Handball-EM 2026 live auf Joyn: Deutschland vs. Dänemark am 26. Januar ab 20:15 Uhr streamen

Verfolge die Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live auf Joyn!

So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

Deutschland vs. Dänemark live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Dänemark
  • Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde
  • Datum: 26. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.

Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Dänemark im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Norwegen gibt es in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Auch interessant: Handball-EM: Dieses DHB-Team sieht schlecht aus und kann doch Europameister werden - Kommentar

Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026: Gibt es heute einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Dänemark gibt es wie gewohnt auf ran.de.

EM
26.01.2026
20:30
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Dänemark
Dänemark
Dänemark
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Deutschland vs. Dänemark
  • Datum und Uhrzeit: 26. Januar 2026; 20:30 Uhr
  • Free-TV: ARD
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de
