Handball-EM: Deutschland vs. Dänemark live im TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker

Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst. Die Europameisterschaft

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.

- Anzeige -

Deutschland vs. Dänemark live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt? Spiel: Deutschland vs. Dänemark

Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde

Datum: 26. Januar 2026

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV gezeigt? Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.

- Anzeige -

Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026: Gibt es heute einen Liveticker? Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Dänemark gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

EM 20:30 Deutschland Deutschland -:- 0 0 Dänemark Dänemark

- Anzeige -