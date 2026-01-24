HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Handball-EM: Deutschland vs. Dänemark live im TV-Übertragung, Joyn-Stream und Ticker
- Veröffentlicht: 24.01.2026
- 23:06 Uhr
Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
So könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker verfolgen.
Deutschland vs. Dänemark live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Deutschland vs. Dänemark
- Wettbewerb: Handball-EM 2026; Hauptrunde
- Datum: 26. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 15 Minuten später.
Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Dänemark im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Norwegen gibt es in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Deutschland gegen Dänemark bei der Handball-EM 2026: Gibt es heute einen Liveticker?
Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Dänemark gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Dänemark live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Dänemark
- Datum und Uhrzeit: 26. Januar 2026; 20:30 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn, Dyn
- Liveticker: ran.de