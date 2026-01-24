Handball-EM: Andreas Wolff kann laut DHB-Trainer Gislason "auch bis 50 spielen"

Vor kurzem hat Andreas Wolff angekündigt, auch bei Olympia 2032 mit 41 Jahren noch spielen zu wollen. Nach seiner Leistung gegen Norwegen pflichtet Alfred Gislason dem Keeper bei. Weil Andreas Wolff 44 Prozent aller Würfe hält und mit insgesamt 22 Paraden glänzte, gewann Deutschland bei der Handball-EM gegen Norwegen und hat nun zwei Matchbälle fürs Halbfinale. Auch Trainer Gislason kommentiert: "Ich sage nicht, dass er das Spiel alleine gewonnen hat, aber er hat uns gerettet." Dann lobt der Isländer die Fitness des 34-Jährigen.

Was ist Andreas Wolffs Erfolgsrezept? "Er ist ein Trainingstier", sagt Gislason und weiter: "Wenn er gesund bleibt, dann kann er auch bis 50 spielen." Hintergrund ist ein Statement von Wolff selbst diese Woche: "Unser Athletiktrainer Simon Overkamp versucht mir Trainingspläne zu erstellen bis zu Olympia 2032 in Brisbane. Ich plane absolut nicht, in den nächsten Jahren aufzuhören", so Wolff selbstbewusst. Dabei ist er schon jetzt mit 190 Länderspielen der erfahrenste Spieler im deutschen Team - aber eben auch einer der besten Torhüter der Welt.

Niemand würde sich wundern "Ich habe schon mit einem Torhüter zusammengespielt, der noch in seinen Vierzigern bei Olympia gespielt hat", erläuterte Wolff weiter und bekam viel Unterstützung von den Teamkollegen. Linksaußen Rune Dahmke, der mit Wolff bei Kiel spielt, hält das Ziel für realistisch. Der Torwart sei sehr ehrgeizig und mit seinem Kopf und seiner Arbeitsethik sei das durchaus vorstellbar. "Ich traue dem Mann sehr viel zu und kann mir Olympia in Brisbane schon gut vorstellen. Wenn das passieren sollte, ist das schon beeindruckend und krass", sagte auch Kreisläufer Justus Fischer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen