Handball-EM: Frankreich patzt gegen Spanien - so kommt Deutschland jetzt ins Halbfinale

Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. Doch die dicksten Brocken kommen noch. ran zeigt die Konstellationen vor den Spielen gegen Dänemark und Frankreich. Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen. Mit sechs Punkten aus drei Siegen führt Deutschland die Tabelle der Gruppe I an. Dahinter folgen Dänemark und Frankreich mit jeweils vier Punkten.

Gegen beide Verfolger muss das DHB-Team noch antreten: am Montag gegen die Dänen (ab 20:30 Uhr im Liveticker), am Mittwoch gegen die Franzosen (ab 18:00 Uhr im Liveticker). Beide Nationen sind im Handball absolute Weltklasse. Dänemark ist Olympiasieger und Weltmeister, Frankreich aktueller Europameister. Dennoch braucht sich das DHB-Team nach den ersten beiden Spielen in der Hauptrunde nicht zu verstecken, und es benötigt nur noch ein Unentschieden, um sicher ins Halbfinale einzuziehen. Denn durch die Niederlage Frankreichs gegen Spanien hat sich die Situation für das DHB-Team noch einmal verbessert. ran stellt die Konstellationen vor den letzten beiden Hauptrunden-Spielen vor.

Handball-EM: Deutschland erreicht das Halbfinale ...

... bei zwei Siegen Handball-EM: Deutschland vs. Dänemark live im Free-TV und Stream Sollte das Team von Trainer Alfred Gislason gegen Dänemark und Frankreich gewinnen, erreicht es mit der Maximalausbeute von zehn Punkten sicher das Halbfinale.

... bei einem Sieg und einer Niederlage Deutschland würde auch mit einem Sieg gegen Dänemark oder Frankreich sicher ins Halbfinale einziehen, weil das DHB-Team dann acht Punkte hätte und von einem der beiden (Frankreich/Dänemark) nicht mehr eingeholt werden könnte. Handball-EM: DHB-Team streicht vs. Dänemark zwei Stars aus dem Kader

... bei zwei Unentschieden Mit zwei Unentschieden käme Deutschland auf zwei Punkte aus den beiden Spielen. Da nun schon ein Unentschieden ausreicht, wäre das Team damit sicher weiter, unabhängig von den Ergebnissen der anderen Teams.

