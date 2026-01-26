HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Handball-EM: Frankreich patzt gegen Spanien - so kommt Deutschland jetzt ins Halbfinale
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 20:03 Uhr
- ran
Derzeit sieht es danach aus, als ob das Halbfinale bei der Handball-EM für Deutschland zum Greifen nah ist. Doch die dicksten Brocken kommen noch. ran zeigt die Konstellationen vor den Spielen gegen Dänemark und Frankreich.
Was nach der bitteren Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien noch fast utopisch klang, ist nun Realität: Die deutsche Nationalmannschaft hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde allerbeste Chancen, das Halbfinale der Handball-EM zu erreichen.
Mit sechs Punkten aus drei Siegen führt Deutschland die Tabelle der Gruppe I an. Dahinter folgen Dänemark und Frankreich mit jeweils vier Punkten.
Gegen beide Verfolger muss das DHB-Team noch antreten: am Montag gegen die Dänen (ab 20:30 Uhr im Liveticker), am Mittwoch gegen die Franzosen (ab 18:00 Uhr im Liveticker). Beide Nationen sind im Handball absolute Weltklasse. Dänemark ist Olympiasieger und Weltmeister, Frankreich aktueller Europameister.
Dennoch braucht sich das DHB-Team nach den ersten beiden Spielen in der Hauptrunde nicht zu verstecken, und es benötigt nur noch ein Unentschieden, um sicher ins Halbfinale einzuziehen. Denn durch die Niederlage Frankreichs gegen Spanien hat sich die Situation für das DHB-Team noch einmal verbessert.
ran stellt die Konstellationen vor den letzten beiden Hauptrunden-Spielen vor.
Handball-EM: Deutschland erreicht das Halbfinale ...
Externer Inhalt
... bei zwei Siegen
Sollte das Team von Trainer Alfred Gislason gegen Dänemark und Frankreich gewinnen, erreicht es mit der Maximalausbeute von zehn Punkten sicher das Halbfinale.
... bei einem Sieg und einer Niederlage
Deutschland würde auch mit einem Sieg gegen Dänemark oder Frankreich sicher ins Halbfinale einziehen, weil das DHB-Team dann acht Punkte hätte und von einem der beiden (Frankreich/Dänemark) nicht mehr eingeholt werden könnte.
... bei zwei Unentschieden
Mit zwei Unentschieden käme Deutschland auf zwei Punkte aus den beiden Spielen. Da nun schon ein Unentschieden ausreicht, wäre das Team damit sicher weiter, unabhängig von den Ergebnissen der anderen Teams.
... bei einem Unentschieden und einer Niederlage
Deutschland wäre weiterhin für das Halbfinale qualifiziert, weil ein Unentschieden schon reicht. Die Niederlage gegen das andere Team ändert daran nichts, weil das DHB-Team bei sieben Punkten stände und von Frankreich nicht mehr eingeholt werden könnte.
... bei zwei Niederlagen
Hier zu könnte es kommen, wenn die Niederlage gegen die Dänen nur mit einem Tor ausfällt und Norwegen zunächst gegen Portugal gewinnt und anschließend Dänemark mit nur einem Tor Vorsprung bezwingt. In dem Fall würde zur Ermittlung von Platz zwei hinter Frankreich ein Dreiervergleich der punktgleichen Teams von Deutschland, Dänemark und Norwegen (alle jeweils sechs Punkte) herangezogen werden. Da das Trio in dem Fall jeweils gegen die anderen beiden Teams einmal gewonnen und einmal verloren hätte, käme es auf die Tordifferenz innerhalb des Dreiervergleichs an. Den hätte Deutschland dann mit +1 für sich entschieden vor Dänemark (0) und Norwegen (-1).
Auch wenn also selbst zwei Niederlagen theoretisch noch reichen könnten, sollte es das DHB-Team besser nicht darauf ankommen lassen. Denn dann wäre ein Einzug ins Halbfinale sehr unrealistisch.