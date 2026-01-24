Deutschland trifft im dritten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland steht bei der Handball-EM vor einer entscheidenden Aufgabe: Am heutigen Montag trifft die DHB-Auswahl auf Weltmeister Dänemark. Nach dem Sieg gegen Norwegen führt Deutschland die Gruppe I mit sechs Punkten an.

Dänemark folgt mit vier Zählern, genauso wie Frankreich, die am Mittwoch noch Gegner sind. Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Deutschland eines der beiden Spiele, ist das Halbfinale sicher.

Auch zwei Unentschieden würden für das Weiterkommen reichen, da dann ebenfalls acht Punkte auf dem Konto stünden. Selbst ein einzelnes Unentschieden kann reichen, wenn der andere Gegner seine zweite Partie verliert.

Zwei Niederlagen wären kompliziert, aber nicht unmöglich für das Halbfinale, falls die Ergebnisse der anderen Teams sehr genau passen. Entscheidend wäre dann vor allem das Torverhältnis in den direkten Duellen.

Gegen Dänemark muss Deutschland besonders aufmerksam sein, nach klaren Niederlagen in den letzten Jahren. Ein Sieg oder wenigstens ein Unentschieden würde den Traum vom Halbfinale lebendig halten und Platz eins oder zwei in der Gruppe sichern.