Handball-EM: Frankreich startet mit souveränem Sieg

Frankreichs Handballer haben die EM in Deutschland mit einem lockeren Sieg eröffnet. Der Rekordweltmeister besiegte Außenseiter Nordmazedonien vor einer Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf mit 39:29 (17:13) und startete mit dem erwarteten Erfolg in seine Titelmission. Der Olympiasieger um Dauerbrenner Nikola Karabatic peilt bei der Europameisterschaft seinen vierten Gold-Triumph an.

Linksaußen Hugo Descat war mit sieben Treffern vor mehr als 53.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena der beste Schütze für den deutschen Vorrundengegner. Die weiteren Partien steigen in Berlin: Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Dyn) sind die Franzosen zunächst gegen die Schweiz gefordert, am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) findet das Duell mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) statt.

"Es war verbesserungswürdig, weil wir in der ersten Halbzeit Chancen liegengelassen haben", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi Kentin Mahe dem SID und zeigte sich von der Kulisse in Düsseldorf tief beeindruckt: "Wir mussten mit einer gewissen Nervosität klarkommen. Es war Wahnsinn, absoluter Wahnsinn."

Superstar Karabatic, der ein Tor beisteuerte, bestreitet in Deutschland seine elfte und letzte EM. Im Sommer beendet der 39-Jährige nach den Olympischen Sommerspielen in seiner Wahlheimat Paris seine Karriere. In der Nationalmannschaft hat Karabatic bislang drei EM-Titel, vier Mal WM-Gold und drei Olympiasiege gefeiert.