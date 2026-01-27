- Anzeige -
- Anzeige -
HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Frankreich heute live im Joyn-Stream, TV und Ticker

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 00:25 Uhr

Deutschland trifft im letzten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Frankreich. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland steht bei der Handball-EM vor dem letzten Spiel in der Hauptrunde.

Gegen Frankreich ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg oder ein Unentschieden würde dem DHB-Team die Teilnahme am Halbfinale sichern. Bei einer Niederlage würde das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im Spiel um Platz fünf stehen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Men s Handball European Championship, EM, Europameisterschaft Denmark - Germany Germanys goalkeeper Andreas Wolff during the EHF Euro 2026 main round men s handball match between Denmark and German...

Handball-EM 2026: Deutschland vs. Frankreich am 28. Januar ab 18:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge das entscheidende Spiel des DHB-Teams auf Joyn.

- Anzeige -

Dabei könnte vor allem das Aufeinandertreffen bei den Olympischen Spielen 2024 eine Rolle spielen. Damals gewann Deutschland das Viertelfinale in einem Thriller in der Verlängerung (35:34).

Renars Uscins, 2024 in Lille mit 14 Toren Mann der Partie "erinnert sich an das Spiel": "Aber das wird so nicht noch einmal vorkommen. Das wird ein heißer Tanz, auf den sich alle freuen können."

DHB-Star Juri Knorr machte nach der Niederlage gegen Dänemark indes deutlich, dass Deutschland gegen Frankreich auf keinen Fall auf ein Remis spielen wird: "Dass ein Unentschieden reicht, ist natürlich im Kopf, falls es am Schluss zu so einem Szenario kommt. Aber im Endeffekt bedeutet es nur, dass wir eine gute Ausgangsposition haben."

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Frankreich im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

- Anzeige -

Deutschland vs. Frankreich live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt?

  • Spiel: Deutschland vs. Frankreich
  • Wettbewerb: Handball-EM, Hauptrunde
  • Datum: 28. Januar 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Handball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich im Free-TV gezeigt?

Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Frankreich läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 17:40 Uhr, der Anwurf erfolgt 20 Minuten später.

Handball-EM live: Wer überträgt Deutschland - Frankreich im Livestream?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Frankreich gibt es in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.

Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 live: Gibt es einen Liveticker?

Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Frankreich gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -
EM
28.01.2026
18:00
Deutschland
Deutschland
Deutschland
-:-
0
0
Frankreich
Frankreich
Frankreich
- Anzeige -

Handball-EM 2026 - Deutschland vs. Frankreich live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Deutschland vs. Frankreich
  • Datum und Uhrzeit: 28. Januar 2026; 18:00 Uhr
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn, Dyn
  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Handball-EM 2026: DHB-Team vergibt ersten Matchball - wie kommt Deutschland noch ins Halbfinale?

Mehr News und Videos
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 heute live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 28.01.2026
  • 00:27 Uhr
Spannendes Spiel zwischen Kroatien und Serbien
News

Handball-EM: Kroatien vor Halbfinaleinzug - Schweden patzt

  • 27.01.2026
  • 22:25 Uhr
imago images 1071753835
News

Kommentar: DHB-Coach Gislason wirft Fragen auf

  • 27.01.2026
  • 15:02 Uhr
Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille
News

"Ist Geschichte": Franzosen gehen locker in EM-Showdown

  • 27.01.2026
  • 14:37 Uhr
Hat Vertrag bis 2027: Alfred Gislason
News

Bundestrainer-Job: Gislason hat "überhaupt keine Ängste"

  • 27.01.2026
  • 13:09 Uhr
imago images 1071758655
News

Dänemark-Pleite: DHB-Legende schießt gegen Schiris

  • 27.01.2026
  • 12:49 Uhr
Gibt die Richtung vor: Alfred Gislason
News

Gislason sieht alle Chancen: "Absolutes 50:50-Spiel"

  • 27.01.2026
  • 12:23 Uhr
Deutschland Handball-EM 2026
News

Erster Matchball futsch: So kommt das DHB-Team ins Halbfinale

  • 27.01.2026
  • 10:04 Uhr
Kaum ein Durchkommen für Marko Grgic gegen Dänemark
News

Beste EM-Quote: 7,88 Millionen sehen DHB-Niederlage gegen Dänen

  • 27.01.2026
  • 10:00 Uhr
Stark gegen Dänemark: Renars Uscins
News

"Freuen uns riesig": Handballer heiß auf ihr EM-"Viertelfinale

  • 27.01.2026
  • 05:31 Uhr