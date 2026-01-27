- Anzeige -
Handball-EM im Livestream auf Joyn

Handball-EM: DHB-Legende Stefan Kretzschmar schießt nach Pleite vs. Dänemark gegen Schiedsrichter-Duo

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 12:49 Uhr
  • ran

DHB-Legende Stefan Kretschmar hat nach der Niederlage der deutschen Handball-Nationalmannschaft kein gutes Haar am Schiedsrichter-Duo gelassen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Handball-EM den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale liegen gelassen.

Gegen Dänemark verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 26:31 - konnte aber lange mit dem amtierenden Weltmeister mithalten.

Ausschlaggebend für die Niederlage war dabei vor allem die Phase rund um die 38. Minute, als das Schiedsrichter-Duo zunächst Kreisläufer Jannik Kohlbacher und kurze Zeit später Rückraumspieler Marko Grgic für zwei Minuten auf die Bank verbannte.

DHB-Legende Stefan Kretschmar kritisierte im "Harzblut"-Podcast die Leistung der Unparteiischen scharf: "Die doppelte Überzahl (der Dänen, Anm. d. Red.) bricht uns das Genick."

Und weiter: "Leck mich am Arsch. Das ist eine Frechheit. Grgic schiebt Gidsel auf Golla. Das war begleitendes Betreuen, mehr war es nicht", so der 52-Jährige.

Men s Handball European Championship, EM, Europameisterschaft Denmark - Germany Germanys goalkeeper Andreas Wolff during the EHF Euro 2026 main round men s handball match between Denmark and German...

Handball-EM 2026: Deutschland vs. Frankreich am 28. Januar ab 18:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge das entscheidene Spiel des DHB-Teams auf Joyn.

Handball-EM: Deutschland hat Halbfinale weiter im Blick

Podcast-Kollege und Ex-Nationalspieler Pascal Hens pflichtete Kretschmar bei und vermutete, dass auch die Stimmung in der Arena eine Rolle spielte: "Wir spielen halt auswärts. Da kriegst du vielleicht auch den ein oder anderen Pfiff weniger."

Den Traum vom Halbfinale muss das DHB-Team nach der Pleite aber noch nicht aufgeben. Gegen Frankreich (am 28. Januar ab 18:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn) reicht Deutschland ein Unentschieden, um in die Runde der letzten vier einzuziehen.

Auch interessant: Handball-EM 2026: DHB-Team vergibt ersten Matchball - wie kommt Deutschland noch ins Halbfinale?

