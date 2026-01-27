DHB-Legende Stefan Kretschmar hat nach der Niederlage der deutschen Handball-Nationalmannschaft kein gutes Haar am Schiedsrichter-Duo gelassen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Handball-EM den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale liegen gelassen.

Gegen Dänemark verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 26:31 - konnte aber lange mit dem amtierenden Weltmeister mithalten.

Ausschlaggebend für die Niederlage war dabei vor allem die Phase rund um die 38. Minute, als das Schiedsrichter-Duo zunächst Kreisläufer Jannik Kohlbacher und kurze Zeit später Rückraumspieler Marko Grgic für zwei Minuten auf die Bank verbannte.

DHB-Legende Stefan Kretschmar kritisierte im "Harzblut"-Podcast die Leistung der Unparteiischen scharf: "Die doppelte Überzahl (der Dänen, Anm. d. Red.) bricht uns das Genick."

Und weiter: "Leck mich am Arsch. Das ist eine Frechheit. Grgic schiebt Gidsel auf Golla. Das war begleitendes Betreuen, mehr war es nicht", so der 52-Jährige.