Dank 44-jährigem Lichtlein: Melsungen gewinnt Hinspiel

Matchwinner mit zarten 44 Jahren: Ex-Europameister Carsten Lichtlein hat dem Handball-Bundesligisten MT Melsungen mit starken Paraden zu einem 28:27 (15:13)-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der European League gegen Bidasoa Irun aus Spanien verholfen. Der Torwarttrainer war bei den Hessen nach dem Kreuzbandriss von Nebojsa Simic reaktiviert worden.

Auch Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und der deutsche Rekordmeister THW Kiel erarbeiteten sich eine gute Ausgangspositionen im Kampf um den Einzug ins Final4. Flensburg gewann beim dänischen Klub GOG Handbold 29:26 (15:15) und geht mit einem Polster in die entscheidende Partie. Kiel holte bei Limoges Handball dank starker zweiter Halbzeit ein 26:26 (13:16).

Die Rückspiele werden am 29. April ausgetragen, die Endrunde findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt.

Melsungen tat sich in eigener Halle gegen die zähen Basken schwer und lag rund zehn Minuten vor Ende des Spiels mit drei Toren (21:24) zurück. Angeführt von Bundesliga-Rekordspieler Lichtlein, der 2022 bei GWD Minden seine Karriere beendet hatte und dem Spanier Ian Barrufet (sechs Treffer) erkämpfte sich die MT den Heimsieg.

Auch den Flensburgern gelang ein starker Endspurt, nachdem es in Minute 55 noch 25:25 gestanden hatte. Flensburgs Däne Emil Jakobsen war bei seinem Jugendverein, für den er bis zum Wechsel zu SG im Jahr 2021 gespielt hatte, mit sieben Treffern bester Werfer.

Kiel steigerte sich in Frankreich nach der Pause, verpasste trotz 25:23-Führung (52.) aber den Sieg.