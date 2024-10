European League: Flensburg und Gummersbach siegen weiter

Die Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und VfL Gummersbach haben in der European League ihre Siegesserien ausgebaut. Der Titelverteidiger aus Flensburg gewann am 3. Spieltag gegen die Ungarn von Tatabanya KC deutlich 44:27 (22:13). Auch Gummersbach wahrte nach anfänglichen Problemen die weiße Weste durch ein 33:26 (16:15) gegen Fenix Toulouse.

Beide Teams führen nach den Erfolgen gegen die vermeintlich stärksten und zuvor ebenfalls ungeschlagenen Gruppengegner jeweils mit drei Siegen ihre Tabelle an. Besonders eindrucksvoll ist das Torverhältnis der Flensburger, die in Gruppe G mit 127:83 Toren nach drei Spielen ihren Favoritenstatus untermauern und in jeder Partie mehr als 40 Tore erzielt haben.

Die SG startete gegen Tatabanya mit einem 7:1-Lauf und zeigte angeführt von Linksaußen August Pedersen (14 Tore) erneut eine bessere Leistung als in der Bundesliga, in der Flensburg seit nun drei Partien auf einen Sieg wartet. Für die Gäste aus Ungarn lief Christian Dissinger auf: Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Europameister von 2016 erzielte drei Tore.