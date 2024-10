European League: Kiel siegt nervenstark, Melsungen dominant

Der THW Kiel und die MT Melsungen haben die weiße Weste der deutschen Handball-Teams in der European League gewahrt. Die Kieler gewannen am Dienstagabend beim serbischen Serienmeister Vojvodina Novi Sad mit 32:28 (18:15) ebenso auch ihr zweites Gruppenspiel, wie die MT, die Mazedoniens Rekordmeister Vardar Skopje souverän 34:18 (17:10) schlug.

Das Bundesliga-Duo setzt sich damit in der zweithöchsten europäischen Spielklasse an die Spitze der jeweiligen Gruppe, beide Klubs bauten zudem ihre Erfolgsserie auf fünf Pflichtspielsiege in Serie aus.

Dem deutschen Rekordmeister aus Kiel boten die serbischen Gastgeber in Novi Sad mit dem außergewöhnlichen Umzug in die mit 7000 Plätzen größte Halle der Region die größtmögliche Bühne - und von Beginn an ordentlich Gegenwehr.

Ab Minute 20 gelang es aber dem THW, dessen Rechtsaußen Bence Imre mit acht Treffern bester Werfer der Partie war, sich etwas abzusetzen, jedoch nicht nachhaltig. In einer engen Schlussphase behielt das Team von Trainer Filip Jicha aber in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf.

In Melsungen sah MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo beim ersten Duell mit seinem Ex-Klub aus Skopje, den er 2019 nach dem Champions-League-Triumph verlassen hatte, einen starken Auftritt seiner Mannschaft. Der Tabellenzweite der Bundesliga ließ Skopje nach einer frühen Sechs-Tore-Führung zwar noch einmal auf 11:9 herankommen, enteilte dann aber mit einem 10:1-Lauf. Adrian Sipos, Elvar Jonsson und Ian Barrufet (je fünf) steuerten die meisten Treffer zum Sieg bei.