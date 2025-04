European League: Melsungen und Flensburg gewinnen Hinspiele

Die Handball-Bundesligisten MT Melsungen und SG Flensburg-Handewitt haben sich gute Ausgangspositionen im Kampf um den Einzug ins Final4 der European League erkämpft. Der Bundesliga-Zweite Melsungen setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen Bidasoa Irun aus Spanien 28:27 (15:13) durch, Titelverteidiger Flensburg gewann beim dänischen Klub GOG Handbold 29:26 (15:15).

Am Abend kann noch der deutsche Rekordmeister THW Kiel bei Limoges Handball Kurs auf das Turnier der letzten vier Mannschaften nehmen. Die Rückspiele werden am 29. April ausgetragen, die Endrunde findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt.

Melsungen tat sich in eigener Halle gegen die zähen Basken schwer und lag rund zehn Minuten vor Ende des Spiels mit drei Toren (21:24) zurück. Angeführt vom Spanier Ian Barrufet (sechs Treffer) und Nationalspieler Timo Kastening, dem das wichtige 26:26 gelang, erarbeitete sich die MT den Heimsieg.

Auch den Flensburgern gelang ein starker Endspurt, nachdem es in Minute 55 noch 25:25 gestanden hatte. Flensburgs Däne Emil Jakobsen war bei seinem Jugendverein, für den er bis zum Wechsel zu SG im Jahr 2021 gespielt hatte, mit sieben Treffern bester Werfer.