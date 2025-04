Kiel im Final Four der European League

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel darf nach dem Pokalsieg weiter auf einen zweiten Titel hoffen. Im Viertelfinalrückspiel der European League setzte sich das Team von Trainer Filip Jicha gegen den französischen Vertreter Limoges Handball mit 35:30 (16:15) durch. Der Erfolg reichte nach dem 26:26-Remis im Hinspiel für einen Platz beim Final-Four-Turnier (24./25. Mai) in Hamburg.

Kiel gehört zu einem Bundesliga-Trio im Viertelfinale des "kleinen Europacups". Am späteren Abend wollen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt und Pokalfinalist MT Melsungen ebenfalls in die Runde der besten vier Mannschaften einziehen. Flensburg geht ebenfalls in eigener Halle mit einem Drei-Tore-Vorsprung in das Duell mit dem dänischen Topteam GOG Handbold, Melsungen muss in Spanien bei Bidasoa Irun ein Polster von einem Treffer verteidigen.

Kiel hatte gegen Limoges zunächst einigen Widerstand zu überwinden. Im ersten Abschnitt lagen die Hausherren zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren zurück, gingen allerdings mit einer knappen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Zebras immer weiter ab. Kiels erfolgreichster Werfer war der Schwede Eric Johansson mit sieben Toren.