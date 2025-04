European League: Bundesliga-Trio beim Hamburger Final Four

Die Handball-Bundesliga ist beim Final Four der European League in Hamburg (24./25. Mai) wie im vergangenen Jahr mit drei Mannschaften vertreten. Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt, Rekordmeister THW Kiel und Pokalfinalist MT Melsungen setzten sich in ihren Viertelfinals durch. Als einziges Team aus dem Ausland spielt der französische Topklub Montpellier HB an der Elbe um Europas zweitwichtigste Vereinstrophäe mit.