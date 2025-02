Ab Sommer: Rhein-Neckar Löwen holen Schweden Aspenbäck

Die Rhein-Neckar Löwen nehmen im Sommer einen Wechsel im rechten Rückraum vor. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte, wechselt der schwedische Nationalspieler Edwin Aspenbäck vom dänischen TTH Holstebro zu den Löwen. Dafür löst der Tabellensiebte der HBL den Vertrag mit Jon Lindenchrone ein Jahr vor Vertragsende zum 1. Juli 2025 vorzeitig auf.

"Leider kam er nicht auf die Einsatzzeiten, die er sich gewünscht hatte und konnte nicht die Rolle einnehmen, die wir uns beidseitig erhofft hatten", sagt Uwe Gensheimer, Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen. Lindenchrone zieht es zurück in die dänische Heimat zu Skjern Handbold.

Neuzugang Aspenbäck hingegen wagt nun den großen Schritt in die HBL. "Jedes Kind, das Handball spielt, träumt von der Bundesliga", sagte der 24-Jährige. Im Januar stand er in allen sechs WM-Spielen Schwedens auf der Platte. "Er ist ein dynamischer, zweikampfstarker Spieler, der mit viel Tempo agiert und dabei ein hohes Spielverständnis mitbringt. Damit passt er perfekt in das Profil, das wir uns für seine Position im rechten Rückraum vorstellen", sagte Gensheimer und lobte dessen Entwicklung.