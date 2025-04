Big Point im Titelkampf: Füchse dominieren gegen Hannover

Die Füchse Berlin haben im Rennen um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga erneut ihre Ambitionen unterstrichen. Das Team von Trainer Jaron Siewert setzte sich im Topspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf eindrucksvoll mit 37:33 (17:15) durch und festigte damit die Tabellenführung. Der Tabellendritte aus Hannover kassierte gegen die direkte Konkurrenz dagegen einen empfindlichen Rückschlag.

Der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit neun Treffern sowie der überragende Torwart Dejan Milosavljev (elf Paraden) führten die Hauptstädter zum Erfolg, auf der Gegenseite überzeugte DHB-Star Renars Uscins mit acht Toren. Die Füchse peilen den ersten Meistertitel ihrer Vereinshistorie an. Bei einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger MT Melsungen nun zwei Punkte, im Vergleich zur Konkurrenz haben die Berliner zudem das deutlich bessere Torverhältnis.

Nur ein Mal setzte die Heimmannschaft sich in der ersten Hälfte nennenswert ab, die zwischenzeitliche Vier-Tore-Führung konnten die Füchse allerdings nicht in die Pause bringen. Nach Wiederanpfiff gestaltete sich das Spiel zunächst erneut auf Augenhöhe, dann aber baute die Siewert-Mannschaft ihren Vorsprung sukzessive aus. In den Schlussminuten zeigte die Berliner Offensive dann ihre ganze Stärke und feierte einen überlegenen 20. Saisonsieg.