Flensburg stellt klar: Kein Pytlick-Abgang im Sommer

Handball-Bundeslist SG Flensburg-Handewitt wird seinen dänischen Starspieler Simon Pytlick im kommenden Sommer nicht abgeben. Dies teilte der Tabellenführer am Montag mit und trat damit zuletzt aufgekommenen Wechselgerüchten entgegen. Gleichzeitig bestätigte die SG, dass Pytlicks Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhaltet - die allerdings noch nicht nach der Saison 2025/26 greift.

"Wir werden Simon im Sommer 2026 nicht abgeben, und es gibt auch für den Sommer 2026 keine Ausstiegsklausel. Wir möchten den eingeschlagenen Weg gerne mit ihm weitergehen", sagte Flensburgs Sportlicher Leiter Ljubomir Vranjes.

Am Rande des Nordduells gegen den THW Kiel (36:34) am Samstag hatten deutsche und dänische Medien von einer Einigung zwischen Pytlick und Meister Füchse Berlin berichtet, wo schon der dänische Welthandballer Mathias Gidsel bis 2029 unter Vertrag steht.

Flensburg sehe sich deshalb gezwungen, vor diesem Hintergrund auf Pytlicks "langfristigen Vertrag bei der SG Flensburg-Handewitt bis 2030" zu verweisen. Weiter hieß es in der Klub-Mitteilung: "Die Verantwortlichen der Flensburger bestätigen, dass der Vertrag von Simon Pytlick – wie in der Branche nicht selten – eine Ausstiegsklausel beinhaltet. Sie positionieren sich jedoch klar und deutlich gegen die Aussagen, dass ein Wechsel von Simon für den kommenden Sommer geplant sei."

Der 24 Jahre alte Weltklasse-Rückraumspieler Pytlick war 2023 nach Flensburg gewechselt. Mit Dänemark wurde er zweimal Weltmeister und 2024 Olympiasieger.