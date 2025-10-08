Füchse Berlin: Simak kehrt zurück, Herburger geht

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin verstärkt sich für die kommende Saison mit einem Rückkehrer. Frederik Simak (27), ein starker Abwehrspieler, der auch als Kreisläufer eingesetzt werden kann, kommt vom TBV Lemgo Lippe und erhält einen Dreijahresvertrag. Vor seinem Wechsel nach Lemgo 2020 hatte Simak mehrere Jahre lang für die Füchse gespielt.

Er soll den Abschied von Lukas Herburger kompensieren, dessen 2026 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. "Frederik Simak hat sich unter Florian Kehrmann zu einem der besten Abwehrspieler der Liga entwickelt. Im Angriff ist er universell einsetzbar, was uns noch mehr taktische Möglichkeiten gibt", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.