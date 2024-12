Für die Familie: Verletzter Tollbring verlässt Füchse im Sommer

Handball-Vizemeister Füchse Berlin und der schwedische Nationalspieler Jerry Tollbring gehen im Sommer getrennte Wege. Das teilte der Hauptstadtklub am Freitag mit. Der Linksaußen, der derzeit an einem Kreuzbandriss laboriert und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird, zog eine Option in seinem eigentlich noch bis 2026 laufenden Vertrag und wechselt nach Dänemark zu Ribe-Esbjerg HH.