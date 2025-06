Gummersbach holt Oranje-Titelhamster Smits aus Flensburg

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat den niederländischen Nationalspieler Kay Smits vom Ligarivalen SG Flensburg-Handewitt verpflichtet. Das gab der frühere Rekordmeister bekannt. Demnach unterschrieb der 28 Jahre alte Rückraumspieler bei den Oberbergischen einen Vertrag bis 2028.

Gummersbach ist für Smits die vierte Station im deutschen Oberhaus. Vor seinem zweijährigen Engagement in Flensburg trug der Linkshänder auch schon die Trikots zunächst des Wilhelmshavener HV (2016 bis 2018) sowie des SC Magdeburg (2021 bis 2023).

Mit den Elbestädtern gewann der 88-malige Nationalspieler zum Abschied die Champions League und triumphierte in der nachfolgenden Saison mit Flensburg auch in der European League. In seiner Heimat gelang Smits 2015 als Teenager mit den Limburg Lions das Double mit Meisterschaft und Pokalsieg.