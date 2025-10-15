Handball: Auch Häfner fehlt Stuttgart wochenlang

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss wochenlang ohne seinen Spielmacher Max Häfner auskommen. Der Spielmacher zog sich im Ligaspiel beim TBV Lemgo eine Mittelhandfraktur der linken Hand zu, dies teilten die Schwaben am Mittwoch mit.

Häfner hatte sich zuletzt in starker Form präsentiert, traf in acht Spielen 31 Mal. Neben Häfner fehlen dem TVB auch die Leistungsträger Jonas Truchanovicius (Kreuzbandriss), Lenny Rubin (Fußgelenkverletzung) und Samuel Röthlisberger (Daumenoperation).