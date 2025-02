Handball: Bergendahl fällt nach Operation länger aus

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg muss länger als befürchtet auf Kreisläufer Oscar Bergendahl verzichten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der schwedische Nationalspieler in der WM-Pause am linken Sprunggelenk operiert. Nachdem der SCM noch im Dezember mit einem dreimonatigen Ausfall gerechnet hatte, wird Bergendahl nun in der laufenden Saison voraussichtlich gar nicht mehr spielen können.

Ursache für den Eingriff war eine Fußverletzung, die sich Bergendahl am 11. Dezember 2024 im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Gummersbach zugezogen hatte. Für Magdeburg geht es am Samstag in der Liga mit dem Auswärtsspiel beim THW Kiel (20.30 Uhr/Dyn) weiter.